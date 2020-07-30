Рекордный урожай - до 2 миллионов тонн зерна

30 Июль 2020 2020-07-30T08:52:31+03:00

Планируют собрать в этом году земледельцы Республики Мордовия

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В Мордовии полным ходом идет уборка зерновых и зернобобовых культур, зеленого горошка и заготовка кормов.

По состоянию на 29 июля зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 28,6 тысячи га, намолочено 114,6 тысячи тонн зерна, средняя урожайность составляет 40 ц/га.

«В этом году, несмотря на пандемию, мы ожидаем рекордного урожая - до 2 миллионов тонн зерна, - отметил Глава республики Владимир Волков. - Надеемся, что погода не подведет, и мы сможем собрать его без потерь».

ИСТОЧНИК KP.RU