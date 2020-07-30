2020-07-30T08:52:31+03:00
Экономика

Рекордный урожай - до 2 миллионов тонн зерна

Планируют собрать в этом году земледельцы Республики Мордовия
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Главы Республики МордовияФото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия
Изменить размер текста:

В Мордовии полным ходом идет уборка зерновых и зернобобовых культур, зеленого горошка и заготовка кормов.

По состоянию на 29 июля зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 28,6 тысячи га, намолочено 114,6 тысячи тонн зерна, средняя урожайность составляет 40 ц/га.

«В этом году, несмотря на пандемию, мы ожидаем рекордного урожая - до 2 миллионов тонн зерна, - отметил Глава республики Владимир Волков. - Надеемся, что погода не подведет, и мы сможем собрать его без потерь».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рекордный урожай - до 2 миллионов тонн зерна
В Пензенской области женщина побила любовницу мужа
Программа газоснабжения и газификации Пензенской области
Завтра в Пензе без воды останутся несколько улиц
1 августа Пензенский зоопарк будет работать допоздна
Лесничий из Мордовии получил полмиллиона за сокрытие факта незаконной вырубки
В Пензе закрашивают граффити на правом берегу Суры
Пензенцы выбирают бесконтактное получение счетов за электроэнергию
Пензенцев приглашают на мастер-класс по зумбе
ВТБ выдал более 20 тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Завтра в Мордовии ожидается гроза с градом
В Мордовии на работу в УФСИН принимали профессиональных спортсменов
Социальная карта жителя Пензы
При перегрузке емкости оторвавшийся кусок металла нанес мужчине травму
До прихода полицейских мужчина успел съесть украденные пельмени
Вечерние экскурсии «Тайны Соборной площади»
В надежде помочь виртуальному жениху заработать большие деньги
В Саранске изменятся маршруты движения общественного транспорта
В селе Песчанка будет построен новый фельдшерско-акушерский пункт
В связи с психическим расстройством
Житель Мордовии украл более 80 бутылок водки у работодателя
В компании «СтанкоМашСтрой» продолжается реализация национального проекта
На площади Победы в Шемышейке установят современную подсветку