В Пензе закрашивают граффити на правом берегу Суры

29 Июль 2020 2020-07-29T14:51:15+03:00

Они были созданы в 2015 году во время городского фестиваля

Изменить размер текста: A A

На набережной реки Суры со стороны улицы Злобина продолжаются работы по благоустройству. В настоящее время Департаментом ЖКХ города Пензы организованы работы по окрашиванию подпорной стенки.

Напомним, что в 2015 году в рамках фестиваля граффити стена была расписана художниками. С течением времени состояние композиции ухудшилось. Также стали появляться новые надписи и рисунки, которые уже не вписываются в общую концепцию, которую определяет слоган «Пенза - город смелых идей! Город красивых людей! Город, где живет любовь».

Как отмечают в Управлении культуры города Пензы, в будущем планируется проведение фестиваля граффити в целях создания новой композиции на набережной. Администрация города Пензы просит жителей до этого момента не наносить на стену надписи и рисунки.

ИСТОЧНИК KP.RU