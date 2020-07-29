2020-07-29T14:51:15+03:00
Недвижимость

В Пензе закрашивают граффити на правом берегу Суры

Они были созданы в 2015 году во время городского фестиваля
Поделиться:
Изменить размер текста:

На набережной реки Суры со стороны улицы Злобина продолжаются работы по благоустройству. В настоящее время Департаментом ЖКХ города Пензы организованы работы по окрашиванию подпорной стенки.

Напомним, что в 2015 году в рамках фестиваля граффити стена была расписана художниками. С течением времени состояние композиции ухудшилось. Также стали появляться новые надписи и рисунки, которые уже не вписываются в общую концепцию, которую определяет слоган «Пенза - город смелых идей! Город красивых людей! Город, где живет любовь».

Как отмечают в Управлении культуры города Пензы, в будущем планируется проведение фестиваля граффити в целях создания новой композиции на набережной. Администрация города Пензы просит жителей до этого момента не наносить на стену надписи и рисунки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
1 августа Пензенский зоопарк будет работать допоздна
Лесничий из Мордовии получил полмиллиона за сокрытие факта незаконной вырубки
В Пензе закрашивают граффити на правом берегу Суры
Пензенцы выбирают бесконтактное получение счетов за электроэнергию
Пензенцев приглашают на мастер-класс по зумбе
ВТБ выдал более 20 тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5%
Завтра в Мордовии ожидается гроза с градом
В Мордовии на работу в УФСИН принимали профессиональных спортсменов
Социальная карта жителя Пензы
При перегрузке емкости оторвавшийся кусок металла нанес мужчине травму
До прихода полицейских мужчина успел съесть украденные пельмени
Вечерние экскурсии «Тайны Соборной площади»
В надежде помочь виртуальному жениху заработать большие деньги
В Саранске изменятся маршруты движения общественного транспорта
В селе Песчанка будет построен новый фельдшерско-акушерский пункт
В связи с психическим расстройством
Житель Мордовии украл более 80 бутылок водки у работодателя
В компании «СтанкоМашСтрой» продолжается реализация национального проекта
На площади Победы в Шемышейке установят современную подсветку