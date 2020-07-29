Пензенцы выбирают бесконтактное получение счетов за электроэнергию

29 Июль 2020 2020-07-29T14:18:06+03:00

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ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает своим потребителям, что наиболее оперативным и удобным способом получения платежных документов за электроэнергию является сервис «Электронная квитанция».

Более 17000 жителей Пензы и других населенных пунктов области получают счета на электронную почту точно в срок, и полностью исключив при этом риск заражения. К тому же, получатель квитанции защищен от возможности ознакомления посторонних людей с его персональными данными.

После поступления клиенту документ хранится в электронном ящике и в цифровом архиве энергосбытовой компании, поэтому в случае необходимости его всегда легко найти.

На один электронный почтовый ящик доступна доставка квитанций по всем объектам собственности, а также получение счетов за близких людей. После получения электронной квитанции по ней можно рассчитаться сразу, перейдя по встроенной ссылке, и не беспокоиться о сроках оплаты.

Важно отметить и то, что юридическая значимость электронной квитанции нисколько не отличается от бумажной. Она пригодна для предоставления в любые органы государственной власти.

Подключить сервис «Электронная квитанция» может каждый клиент компании наиболее удобным для себя способом:

• на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

• в Личном кабинете;

• в мобильном приложении «ТНС энерго» (для iOS и Android OS);

• направив заявку на адрес электронной почты vopros@penza.tns-e.ru.

Отказавшись от бумажного носителя и получая счета на электронную почту, мы делаем привычные процессы не только более комфортными, но и более безопасными.

ИСТОЧНИК KP.RU