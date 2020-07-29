Завтра в Мордовии ожидается гроза с градом

29 Июль 2020 2020-07-29T13:43:15+03:00

А также порывы ветра до 20 метров в секунду

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По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - «Верхне - Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» завтра местами по Республике Мордовия ожидается гроза, возможен град, при грозе порывы ветра 15-20 м/с.

При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).

ИСТОЧНИК KP.RU