2020-07-29T08:25:03+03:00
Происшествия

В надежде помочь виртуальному жениху заработать большие деньги

Жительница Пензы перечислила мошенникам 356 тысяч рублей
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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В УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о мошенничестве 24-летняя гражданка. Она сообщила, что в июне 2020 года в мобильном приложении для знакомства с иностранцами познакомилась с неизвестным пользователем. Он сообщил, что родился в Соединённых Штатах Америки, а сейчас работает капитаном воздушного судна в Германии и давно мечтал познакомиться с русской девушкой. Они стали переписываться.

В ходе дальнейшего общения «пилот» написал, что должен подписать контракт в Индонезии, не связанный напрямую с его профессиональной деятельностью - в сфере строительства. Он пояснил, что этот контракт поможет обеспечить его финансовую независимость, после чего появится возможность создать достойные условия для заявительницы и её ребёнка.

Вскоре новый знакомый попросил одолжить ему 3 тыс. долларов США, которые, по его словам, требовались для подписания контракта. Заявительница поверила его словам и в течение двух дней перечислила на счёт банковской карты 213 тыс. рублей.

Вскоре виртуальный друг написал, что контракт, для которого ему срочно потребовались деньги, подписан удачно, и предложил сообщить контактные данные и номер телефона заявительницы для доставки денег. На следующий день гражданка получила по электронной почте письмо, в котором было указано, что для получения посылки необходимо перевести 2 тыс. долларов США на счёт банковской карты. Жительница Пензы так и поступила: перечислила 143 тыс. рублей по указанным реквизитам.

И только когда её попросили осуществить перевод ещё 5 тыс. долларов, она поняла, что её обманули, и пришла в полицию.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют, кто обманул пензячку и куда ушли похищенные у неё деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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