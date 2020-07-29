В Саранске изменятся маршруты движения общественного транспорта
Это произойдет в связи с проведением ремонтных работ филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на магистральной теплосети по ул. Полежаева
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С 29 по 31 июля перевозка пассажиров по троллейбусному маршруту № 11 будет осуществляться автобусами по существующему маршруту; перевозка пассажиров по автобусному маршруту № 6 будет осуществляться троллейбусами. Движение этого маршрута через остановки «Универсам» и «Театр «Крошка» осуществляться не будет.
С 1 по 2 августа перевозка пассажиров по троллейбусному маршруту № 7 вместо ул. Полежаева будет осуществляться по ул. Васенко.
ИСТОЧНИК KP.RU