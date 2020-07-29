2020-07-29T06:47:01+03:00
Общество

В селе Песчанка будет построен новый фельдшерско-акушерский пункт

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил об этом в ходе личного приёма жителей Шемышейского района во вторник, 28 июля
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

С вопросом о возведении здания для фельдшерско-акушерского пункта обратился Иван Карталев, житель села Песчанка. Он пояснил, что в настоящее время в Наскафтымском сельсовете зарегистрировано 215 человек. Прежде медучреждение находилось в бывшем здании школы, которое стало аварийным.

«В селе Песчанка будет построен новый ФАП», - сообщил заявителю глава региона.

Проект планируется реализовать в следующем году в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы».

Екатерина Белова, которая два года назад приехала на работу в Шемышейский район в статусе молодого специалиста, рассказала о требующих ремонта учреждениях культуры в сёлах Наскафтым и Каргалейка.

«Шемышейский район уже становится для меня родным, поэтому судьба учреждений культуры мне небезразлична. Можем ли мы надеяться на то, что ремонт будет организован и туда придут молодые специалисты?», - спросила Екатерина Белова.

«Правильно ставите вопрос», - одобрил губернатор.

По словам министра культуры региона Татьяны Курдовой, в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Пензенской области» разработана проектно-сметная документация на реконструкцию здания СДК с. Наскафтым. Объект включён в заявку на финансирование за счёт средств федерального бюджета в 2022 году. Подтверждение от федерального ведомства ожидается в августе текущего года.

ПСД на ремонт здания объекта культуры в с. Каргалейка пока не готова, находится в стадии формирования.

«Надеемся на то, что финансирование получим, а значит, ремонт проведём», - дополнил он.

Житель села Каргалейка Иван Цыганов озвучил просьбу о восстановлении участка автодороги Пенза - р.п. Шемышейка - с.Лопатино.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Гришаев пояснил, что протяженность составляет чуть более 20 километров. Первоначально было принято решение отсыпать участок щебнем, но с учётом обращений жителей в ближайшие три года будет проведено его асфальтирование.

«Ремонт твёрдого покрытия будет стоить порядка 200 миллионов рублей, поэтому работы будут проводиться в три этапа. Со следующего года приступим к асфальтировке», - проинформировал глава региона.

В ходе личного приема Иван Белозерцев ответил и на другие вопросы местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вечерние экскурсии «Тайны Соборной площади»
В надежде помочь виртуальному жениху заработать большие деньги
В Саранске изменятся маршруты движения общественного транспорта
В селе Песчанка будет построен новый фельдшерско-акушерский пункт
В связи с психическим расстройством
Житель Мордовии украл более 80 бутылок водки у работодателя
В компании «СтанкоМашСтрой» продолжается реализация национального проекта
На площади Победы в Шемышейке установят современную подсветку
Пенза вошла в пятерку российских городов-лидеров по количеству ТРЦ
В пензенской мэрии обсудили проведение Дня города
Иван Белозерцев оценил ремонт дороги в Шемышейке
ВТБ на 70% увеличил объем кредитования МСП по «Программе 1764»
В ближайший час в некоторых районах Мордовии начнется сильная гроза
Объемы коммерческого подкупа вдвое превышают сумму полученных взяток
Станок компании «СтанкоМашСтрой» отправился в Усть-Каменогорск
В 2020 году в Пензе будет открыт второй региональный сосудистый центр
Менять мир к лучшему, реализовывать себя в науке, творчестве, спорте
Печальный финал происшествий на дорогах
Библиотека под открытым небом популярна у пензенцев
Малый и средний бизнес может получить микрозаймы по сниженным ставкам
Жительница села Варжеляй Мордовии застала вора у себя дома
В Пензе проведены рейды по местам отдыха у воды
В Сосновоборском районе Пензенской области утонул 59-летний мужчина
Еще пять пензенских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ
В плейлист для пензенского фонтана вошли произведения Ханса Циммера и Поля Мориа
Решить вопросы энергоснабжения легко по телефону Единого контакт-центра ООО «ТНС энерго Пенза»
Пензенские врачи сумели вернуть зрение трем недоношенным младенцам
Пензенский таксист оставил себе забытый пассажиром телефон