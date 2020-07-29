В селе Песчанка будет построен новый фельдшерско-акушерский пункт

29 Июль 2020 2020-07-29T06:47:01+03:00

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил об этом в ходе личного приёма жителей Шемышейского района во вторник, 28 июля

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С вопросом о возведении здания для фельдшерско-акушерского пункта обратился Иван Карталев, житель села Песчанка. Он пояснил, что в настоящее время в Наскафтымском сельсовете зарегистрировано 215 человек. Прежде медучреждение находилось в бывшем здании школы, которое стало аварийным.

«В селе Песчанка будет построен новый ФАП», - сообщил заявителю глава региона.

Проект планируется реализовать в следующем году в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 - 2025 годы».

Екатерина Белова, которая два года назад приехала на работу в Шемышейский район в статусе молодого специалиста, рассказала о требующих ремонта учреждениях культуры в сёлах Наскафтым и Каргалейка.

«Шемышейский район уже становится для меня родным, поэтому судьба учреждений культуры мне небезразлична. Можем ли мы надеяться на то, что ремонт будет организован и туда придут молодые специалисты?», - спросила Екатерина Белова.

«Правильно ставите вопрос», - одобрил губернатор.

По словам министра культуры региона Татьяны Курдовой, в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма Пензенской области» разработана проектно-сметная документация на реконструкцию здания СДК с. Наскафтым. Объект включён в заявку на финансирование за счёт средств федерального бюджета в 2022 году. Подтверждение от федерального ведомства ожидается в августе текущего года.

ПСД на ремонт здания объекта культуры в с. Каргалейка пока не готова, находится в стадии формирования.

«Надеемся на то, что финансирование получим, а значит, ремонт проведём», - дополнил он.

Житель села Каргалейка Иван Цыганов озвучил просьбу о восстановлении участка автодороги Пенза - р.п. Шемышейка - с.Лопатино.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Гришаев пояснил, что протяженность составляет чуть более 20 километров. Первоначально было принято решение отсыпать участок щебнем, но с учётом обращений жителей в ближайшие три года будет проведено его асфальтирование.

«Ремонт твёрдого покрытия будет стоить порядка 200 миллионов рублей, поэтому работы будут проводиться в три этапа. Со следующего года приступим к асфальтировке», - проинформировал глава региона.

В ходе личного приема Иван Белозерцев ответил и на другие вопросы местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU