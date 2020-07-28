В компании «СтанкоМашСтрой» продолжается реализация национального проекта

28 Июль 2020 2020-07-28T17:40:14+03:00

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В компании «СтанкоМашСтрой» после продолжительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновляется работа по реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» под управлением экспертов Федерального центра компетенций по производительности труда (ФЦК).

Рабочей группе предстоит приступить к практическому завершающему этапу оптимизации производственного потока на участке по сборке универсального токарно-винторезного станка серии СТ 16к20, который был выбран в качестве пилотной площадки, и на котором будут применяться принципы и инструменты бережливого производства, такие как картирование потока, 5S, производственный анализ, стандартизированная работа.

Рациональная перепланировка участка, оптимизация системы сборки, транспортировки, складирования оборудования, введение системы 5S на рабочих местах позволит сократить время протекания производственных процессов, снизить запасы незавершенного производства, увеличить выработку за смену. Все это даст возможность предприятию выйти на новый уровень производительности и конкурентоспособности без ущерба качеству выпускаемой продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU