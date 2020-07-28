Объемы коммерческого подкупа вдвое превышают сумму полученных взяток

28 Июль 2020 2020-07-28T13:41:47+03:00

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В первом полугодии 2020 года сотрудники правоохранительных органов области выявили 76 преступлений коррупционной направленности. Большинство таких фактов (46) установлены сотрудниками органов внутренних дел области.

В числе выявленных преступлений 23 факта мошенничества, 29 - взяточничества, 8 - коммерческого подкупа, 4 - присвоения и растраты, 4 - служебного подлога, другое.

Наиболее подверженным коррупционной преступности остаются распределение и расходование бюджетных средств.

Общая сумма взяток по выявленным преступлениям составила по фактам их получения по статье 290 УК РФ - 753 тыс. рублей, то есть средняя сумма полученной взятки - около 47 тыс. рублей; по фактам дачи взяток по статье 291 УК РФ - 109 тыс. рублей, средняя сумма передаваемой взятки 18 тыс. рублей; общая сумма мелкой взятки - 21 тыс. рублей, средняя сумма - 3,5 тыс. рублей.

Общая сумма коммерческого подкупа по выявленным преступлениям по статье 204 УК РФ составила 1 513 тыс. рублей, средняя сумма – около 189 тыс. рублей.

Для рассмотрения в суд направлены 49 уголовных дел в отношении 50 лиц. К уголовной ответственности привлекались представители различных сфер деятельности – местного самоуправления, ЖКХ, здравоохранения, образования и пр.

Причиненный преступлениями коррупционной направленности ущерб по оконченным уголовным делам по итогам первого полугодия 2020 года составил 45 363 тыс. рублей (АППГ – 6 074 тыс. рублей), из них добровольно возмещено 1 232 тыс. рублей, изъято имущества и ценностей на сумму 1 349 тыс. рублей.

В целях возмещения причиненного коррупционными преступлениями ущерба и обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий или конфискации имущества в ходе расследования уголовных дел наложен арест на имущество, стоимостью 38 713 тыс. рублей (АППГ - 27 900 тыс. рублей).

Прокуратура области на постоянной основе принимает весь комплекс мер координационного и надзорного характера, направленный на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов области по выявлению, раскрытию и расследованию коррупционных преступлений.

Работа на этом направлении деятельности находится на особом контроле, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU