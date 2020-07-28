Станок компании «СтанкоМашСтрой» отправился в Усть-Каменогорск

28 Июль 2020 2020-07-28T12:31:00+03:00

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Станок собственного производства компании «СтанкоМашСтрой» отправился в Усть-Каменогорск – крупнейший город на востоке Казахстана, на одно из предприятий, имеющего большой опыт в изготовлении сложного высокоточного оборудования для атомной, горно-добывающей, перерабатывающей, химической и нефтегазовой промышленности. Контракт был заключен на поставку универсального токарно-винторезного станка СТ16к25б/1000 стандартной комплектации.

«СтанкоМашСтрой» не один год тесно и плодотворно сотрудничает с предприятиями Казахстана, для которых в приоритете – использование станков российского производства для развития промышленного потенциала. Особым спросом пользуется металлообрабатывающее оборудование производства «СтанкоМашСтрой». Компания предлагает не только высокопроизводительные станки, но и выгодные условия поставки в самые кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU