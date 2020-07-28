2020-07-28T12:31:00+03:00
Экономика

Станок компании «СтанкоМашСтрой» отправился в Усть-Каменогорск

Поделиться:
Изменить размер текста:

Станок собственного производства компании «СтанкоМашСтрой» отправился в Усть-Каменогорск – крупнейший город на востоке Казахстана, на одно из предприятий, имеющего большой опыт в изготовлении сложного высокоточного оборудования для атомной, горно-добывающей, перерабатывающей, химической и нефтегазовой промышленности. Контракт был заключен на поставку универсального токарно-винторезного станка СТ16к25б/1000 стандартной комплектации.

«СтанкоМашСтрой» не один год тесно и плодотворно сотрудничает с предприятиями Казахстана, для которых в приоритете – использование станков российского производства для развития промышленного потенциала. Особым спросом пользуется металлообрабатывающее оборудование производства «СтанкоМашСтрой». Компания предлагает не только высокопроизводительные станки, но и выгодные условия поставки в самые кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ближайший час в некоторых районах Мордовии начнется сильная гроза
Объемы коммерческого подкупа вдвое превышают сумму полученных взяток
Станок компании «СтанкоМашСтрой» отправился в Усть-Каменогорск
В 2020 году в Пензе будет открыт второй региональный сосудистый центр
Менять мир к лучшему, реализовывать себя в науке, творчестве, спорте
Печальный финал происшествий на дорогах
Библиотека под открытым небом популярна у пензенцев
Малый и средний бизнес может получить микрозаймы по сниженным ставкам
Жительница села Варжеляй Мордовии застала вора у себя дома
В Пензе проведены рейды по местам отдыха у воды
В Сосновоборском районе Пензенской области утонул 59-летний мужчина
Еще пять пензенских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ
В плейлист для пензенского фонтана вошли произведения Ханса Циммера и Поля Мориа
Решить вопросы энергоснабжения легко по телефону Единого контакт-центра ООО «ТНС энерго Пенза»
Пензенские врачи сумели вернуть зрение трем недоношенным младенцам
Пензенский таксист оставил себе забытый пассажиром телефон