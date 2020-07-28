Малый и средний бизнес может получить микрозаймы по сниженным ставкам

28 Июль 2020 2020-07-28T07:43:53+03:00

24 июля Банк России в третий раз с начала пандемии снизил ключевую ставку - до рекордных 4,25%

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Это значит, что теперь получить микрозайм в государственных МФО можно на ещё более выгодных условиях.

Процентная ставка в государственных МФО зависит от различных факторов, включая программы микрофинансирования, наличие или отсутствие залогового обеспечения и др., но в любом случае не может превышать 2,5 ключевой ставки ЦБ.

Напомним, что микрозаймы на льготных условиях стали доступны бизнесу благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Предприятие любой формы собственности может взять в микрофинансовых организациях до 5 млн рублей. При этом получить средства в МФО значительно проще, чем кредит в банке.

Кроме того, недавно в рамках антикризисных мер поддержки МСП, в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России, требования к получателям таких займов были ещё упрощены: до 5 лет увеличен срок по действующим микрозаймам, а наличие просроченной задолженности по налогам и сборам теперь не проверяется.

Также установлено, что МФО должны смягчать параметры предоставления поддержки при действии на территории региона режима повышенной готовности или ЧС. В этом случае новые микрозаймы будут предоставляться на 2 года, а максимальная ставка по ним не должна превышать ключевую ставку Банка России, которая на данный момент составляет 4,25%.

По состоянию на 22 июля микрофинансовые организации за период действия ограничительных мер предоставили предприятиям льготные микрозаймы на сумму 5,7 млрд рублей. Помимо этого, МФО сделали отсрочки по 7,3 тыс. действующим микрозаймам на общую сумму 7,6 млрд рублей и освободили малый и средний бизнес от уплаты процентов и основного долга без переноса на последующие периоды на сумму 541,1 млн рублей.

Также по поручению президента в июле было выделено 12 млрд рублей на докапитализацию 84 МФО. В МФО переданы средства в объёме 10,6 млрд рублей (88%). Уже поступила 1 261 заявка на сумму 2,4 млрд рублей, объём выданных микрозаймов составил 858,2 млн рублей (485 субъектов МСП).

Источник: мойбизнес.рф

ИСТОЧНИК KP.RU