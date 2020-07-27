Жительница села Варжеляй Мордовии застала вора у себя дома
Днем 4 октября 2019 года в с. Варжеляй, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в жилище местной жительницы с целью хищения денег, однако, был застигнут потерпевшей на месте преступления. Мужчина толкнул женщину, отчего та упала и ударилась головой о печь. Пытаясь скрыть следы преступления, мужчина совершил поджог её дома.
Затем он был задержан сотрудниками полиции.
Торбеевский районный суд согласился с доводами государственного обвинителя – прокурора района Игоря Игнаткина о виновности 58-летнего местного жителя в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, а также поджоге. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU