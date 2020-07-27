2020-07-27T22:26:16+03:00
Общество

В Пензе проведены рейды по местам отдыха у воды

Особое внимание уделялось пребыванию несовершеннолетних вблизи водоемов без сопровождения взрослых
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Фото: Пресс-служба администрации ПензыФото: Пресс-служба администрации Пензы
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Администрацией Октябрьского района совместно с отделом полиции № 3 УМВД России по г. Пензе, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Пензы» с 25 по 26 июля проводились рейдовые мероприятия в местах отдыха граждан у воды.

Проверялись водоемы в районе ГБУЗ «Клиническая больница №6 им. Г.А. Захарьина», в микрорайоне «Заря-2», на улице Земляничная.

В понедельник, 27 июля 2020 года, сотрудниками администрации Первомайского района совместно с представителем МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», отдела полиции № 5 УМВД России по городу Пензе проведен рейд по местам массового отдыха граждан у водоемов на территории Первомайского района города Пензы.

С отдыхающими проведены разъяснительные беседы об опасности купания в запрещенных для этих целей местах, вручены памятки о правилах поведения у воды.

Особое внимание уделялось пребыванию несовершеннолетних лиц вблизи водоемов без сопровождения взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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