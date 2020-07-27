Решить вопросы энергоснабжения легко по телефону Единого контакт-центра ООО «ТНС энерго Пенза»

27 Июль 2020 2020-07-27T16:08:18+03:00

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Единый контактный центр с момента начала своей работы в 2014 году стал уже привычным каналом взаимодействия для клиентов ООО «ТНС энерго Пенза». С каждым годом функционал и количество пользователей сервиса расширяются.

За 6 месяцев 2020 года операторы Единого контактного центра по номеру (8412) 98-78-48 приняли свыше 37000 звонков абонентов - в среднем более 6000 звонков в месяц. Клиенты энергосбытовой компании интересовались вопросами по расчетам в квитанции – их доля составила 28%, передачи показаний касалось 26% звонков, 8% вызовов пришлось на вопросы по задолженности по лицевому счету, а документами для внесения изменений в лицевой счет интересовались 4% звонивших.

При этом значительное внимание уделяется степени удовлетворенности потребителей в результате звонков. На постоянной основе ведется мониторинг качества обслуживания клиентов, а в целях контроля предусмотрена возможность прослушивания записи каждого диалога.Также на главной странице официального сайта ООО «ТНС энерго Пенза» выводится информация о степени загруженности Единого контактного центра на текущий момент. Ознакомившись с ней, легко определить наиболее подходящее время для звонка.

Не менее активно потребители пользуются и возможностями автоматических сервисов центра. Интерактивным голосовым меню и функцией распознавания речи за 1 полугодие 2020 года воспользовались 26661 и 5258 человек соответственно.

С помощью автоматических сервисов потребители могут передавать показания приборов учета, проверять баланс лицевого счета, а также узнавать справочную информацию об адресах Центров обслуживания клиентов, телефонах аварийной службы, способах и вариантах оплаты.

ООО «ТНС энерго Пенза» напоминает, что для решения большинства вопросов посещение офисов компании совсем необязательно. Квалифицированную помощь потребителям всегда готовы оказать операторы Единого контактного центра, а автоматические сервисы по номеру (8412) 98-78-48 доступны круглосуточно и без выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU