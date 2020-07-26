2020-07-26T12:23:11+03:00
Общество

Стоит на страже морских границ нашей Родины

Поздравление И.А. Белозерцева с Днем Военно-Морского Флота Российской Федерации
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Уважаемые пензенцы!

Примите самые сердечные поздравления с Днем Военно-Морского Флота Российской Федерации, праздником всех, кто стоял и стоит на страже морских границ нашей Родины!

Во все времена Военно-Морской Флот – это символ России, надежный оплот оборонного могущества государства, гарант национальной безопасности.

Под командованием Григория Спиридова, Федора Ушакова, Павла Нахимова, Степана Макарова и других знаменитых флотоводцев отважные моряки вышли на океанские просторы, утверждая славу России на дальних рубежах.

Неоценимый вклад внесли офицеры, мичманы, старшины и матросы в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

В этот торжественный день выражаю искреннюю признательность уважаемым ветеранам Военно-Морского Флота за стойкость и мужество, неизменную верность присяге, всем, кто находится сегодня в боевом строю, сохраняя и приумножая героические традиции отечественных моряков!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в служении Отечеству!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев

ИСТОЧНИК KP.RU

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