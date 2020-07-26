Заперта в чужой стране одна с ребенком

26 Июль 2020 2020-07-26T10:21:00+03:00

Певица Виктория Дайнеко с 4-летней дочкой уже несколько месяцев не может вылететь домой из США

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Пандемия коронавируса застала врасплох десятки тысяч россиян, отдыхавших заграницей. Кому-то повезло, и их спецрейсами вывезли на Родину. А кто-то до сих пор не может попасть домой. В их числе - певица Виктория Дайнеко. В соцсетях звезда ежедневно публикует красивые снимки из Америки.

Поклонники решили, что Виктория сбежала за океан на время карантина. Но все оказалось гораздо сложнее: артистка уже несколько месяцев не может улететь в Россию из США. Виктория застряла в Штатах вместе с 4-летней дочкой и мечтает, наконец, попасть в Москву.

В Инстаграме Дайнеко эмоционально рассказала, почему она осталась в Америке. Рейс, на который она купила билеты домой, отменили. А попасть на вывозной спецрейс артистка не смогла.

- Быть запертой в чужой стране одной с ребенком - это не то чему бы вы хотели завидовать, - написала Виктория.

В США у Виктории есть русские друзья, которые помогают ей не чувствовать себя совсем уж одиноко. Кроме того, настроение Вике поднимает океан: почти каждый день они с дочкой бывают на пляже, и певица делится на своей странице снимками в бикини.

Подробнее читайте у Ирины Сухановой

ИСТОЧНИК KP.RU