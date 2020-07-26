В концерте примут участие актёры Пензенского драматического театра

26 Июль 2020 2020-07-26T08:39:18+03:00

Торжества пройдут 26 июля, в День Военно-Морского Флота России, на фонтанной площади города Спутника

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В концертной программе примут участие и актёры Пензенского драматического театра.Так, Альберт Ибраев споет известную советскую песню «Экипаж - одна семья» композитора Виктора Плешака на слова Юрия Погорельского. А в исполнении Юрия Землянского прозвучит ария «Севастопольский вальс» из одноименной оперетты Константина Листова, которая уже шестой сезон с неизменным успехом идет на сцене Пензенского драмтеатра.

Вместе с Юрием во фрагменте из спектакля примут участие Алексей Болдырев, Артём Давыдов, Юлия Кузьмина, Марина Матвевнина, Наталья Прокошкина, Артём Самохин, Артём Тихомиров, Елена Ушкина.

Начало торжеств - в воскресенье, 26 июля, в 9 часов 30 минут утра.

ИСТОЧНИК KP.RU