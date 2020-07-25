Вступил в законную силу приговор об убийстве на пруду в Пензенской области
Конфликт между арендатором пруда и осужденным произошел 12 октября 2019 года около пруда недалеко от с. Долгоруково .
Потерпевший, арендовавший земельный участок с прудом для разведения рыбы, был недоволен тем, что ночью кто-то сетями выловил ее. Увидев рядом с водоемом автомобиль, он остановил его и стал высказывать претензии. А затем вытащил водителя из машины и начал наносить удары. В конфликт вмешался взрослый сын мужчины, который был вместе с ним.
После этого водитель подошел к своей машине, достал с заднего сиденья заряженное дробовыми охотничьими патронами ружье ИЖ-27 и с незначительного расстояния со словами: «Буржуи, обнаглели», - произвел выстрел в живот рыбоводу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
В судебном заседании обвиняемый вину признал, однако с приговором суда не согласился, обжаловав его и пояснив, что выстрел произвел машинально, находясь в состоянии сильного душевного волнения, обороняясь от нападавшего.
Защитник также обжаловал приговор, не согласившись с назначенным наказанием и обращением взыскания на арестованное имущество осужденного для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.
Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда в соответствии с позицией прокурора не усмотрела в действиях осужденного необходимой обороны, либо превышения ее пределов, отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области.
Противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, была учтена в качестве смягчающего наказание обстоятельства.
Гражданский иск супруги потерпевшего о взыскании материального и морального вреда удовлетворен. У погибшего на иждивении находилось двое несовершеннолетних детей.
Приговор суда признан законным, обоснованным, справедливым и вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU