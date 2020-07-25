В Пензенской области сняты ограничения в образовании, санаторно-курортной сфере и сфере детского отдыха
Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора в пятницу, 24 июля 2020 года. Согласно документу, все образовательные организации, включая организации дополнительного образования , могут возобновить свою работу с соблюдением требований Роспотребнадзора. Также с соблюдением новых санитарно-эпидемиологических норм начнут функционировать детские лагеря, кроме палаточных.
В полном объеме могут принимать гостей гостиницы, пансионаты, санатории и дома отдыха.
Сохраняется самоизоляция для людей старше 65 и лиц, имеющих хронические заболевания, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом.
Открываются парки культуры и отдыха, а также аттракционы.
ИСТОЧНИК KP.RU