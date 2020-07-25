2020-07-25T09:34:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Пензенской области сняты ограничения в образовании, санаторно-курортной сфере и сфере детского отдыха

Режим повышенной готовности продлен до 31 июля, масочный режим теперь распространяется только на помещения и общественный транспорт
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора в пятницу, 24 июля 2020 года. Согласно документу, все образовательные организации, включая организации дополнительного образования , могут возобновить свою работу с соблюдением требований Роспотребнадзора. Также с соблюдением новых санитарно-эпидемиологических норм начнут функционировать детские лагеря, кроме палаточных.

В полном объеме могут принимать гостей гостиницы, пансионаты, санатории и дома отдыха.

Сохраняется самоизоляция для людей старше 65 и лиц, имеющих хронические заболевания, в первую очередь - лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом.

Открываются парки культуры и отдыха, а также аттракционы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вступил в законную силу приговор об убийстве на пруду в Пензенской области
Следователи Мордовии обращаются с просьбой к свидетелям
В Пензенской области сняты ограничения в образовании, санаторно-курортной сфере и сфере детского отдыха
Новый памятник на могиле Владимира Высоцкого вызвал грандиозный скандал
Полиция Пензы разыскивает бегуна в футболке «Барсы»
Цветы и поздравления от мэра Пензы
На Западной поляне две недели не будет горячей воды
Пензенская область – первая в ПФО по темпам ввода жилья
Пензенские музеи перешли на летний режим работы
В Колышлее угонщика погрузчика задержали за считанные минуты
Налоговые органы Пензенской области осуществляют прием заявлений на выплату новой субсидии
В понедельник в Пензе отключат свет на нескольких улицах
Важно чувствовать моральную поддержку и ощущать заботу общества
Убийца матери из Краснослободского района Мордовии предстанет перед судом
В Саранске идет санитарная обработка жилых кварталов
В Лермонтовском сквере Пензы детям рассказали сказку
Дети, которых снимали голыми с разрешения родителей, четыре года защищали своих мам от тюрьмы
В Пензе на уличных торговцев составлено четыре административных протокола
Аграрии Пензенской области вышли на уборку хлеба
Пензячка, не уследившая за сыном, заплатит штраф
Ветеринар из Мордовии предстал перед судом за служебный подлог