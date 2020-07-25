2020-07-25T09:05:39+03:00
Общество

Новый памятник на могиле Владимира Высоцкого вызвал грандиозный скандал

Актер Станислав Садальский назвал "издевательством" замену головы на памятнике
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Фото: Борис КудрявовФото: Борис Кудрявов
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Грандиозный скандал разгорелся в канун 40-летия со дня смерти Владимира Высоцкого. По традиции 25 июля поклонники творчества актера и певца приходят на могилу артиста на Ваганьковское кладбище. Там установлен бронзовый памятник кумиру. Однако публику ждет сюрприз. Памятник теперь не тот, что прежде - у него другая голова. Многие пользователи соцсетей приняли новый памятник в штыки, в том числе и актер Станислав Садальский.

"Сын Высоцкого отрезал папе голову. С живым это сделать не успели, но сейчас - как раз к 40-летию со дня смерти - отрезали голову памятнику на могиле. С новой головой памятник стал на 30 см ниже! Ну и как вам?", - обратился Станислав Садальский к подписчикам.

Он опубликовал фото памятника "до" и после" так сказать преображения. Как известно, актер был лично знаком с Высоцким и снимался с ним в культовом фильме "Место встречи изменить нельзя".

Подробности в материале Ольги Либгард

ИСТОЧНИК KP.RU

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