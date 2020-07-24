Налоговые органы Пензенской области осуществляют прием заявлений на выплату новой субсидии

24 Июль 2020 2020-07-24T13:02:50+03:00

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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 № 976 субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие определенным условиям, могут получить единоразовую субсидию в целях частичной компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике COVID-19. Размер субсидии для организаций и ИП, являющихся работодателями, составит 15 тысяч рублей и 6500 рублей на количество работников в мае 2020 года. Количество работников определяется по данным отчетности, направляемой в Пенсионный фонд Российской Федерации. Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии составит 15 тысяч рублей. Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2020 № 976 определены условия для получения субсидии из федерального бюджета, основными из которых являются:

· включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 июня 2020 г.;

· отнесение отрасли, в которой ведется деятельность по основному код ОКВЭД входит в перечень отраслей российской экономики, требующей поддержки для проведения мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции согласно приложению № 3 к Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 № 976;

· социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) по состоянию на 1 июля 2020 года должны быть включены в реестр пострадавших НКО или реестр социально ориентированных НКО;

· собственники гостиниц с номерным фондом не более 100 номеров должны быть включены в единый перечень классифицированных объектов туристской индустрии по состоянию на 10 июня 2020 года;

· заявитель (организация) не должен находиться в процессе ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

· по состоянию на 1 июня 2020 года недоимка по налогам и страховым взносам не должна превышать 3000 рублей. Для получения субсидии необходимо с 15 июля по 15 августа 2020 (включительно) подать заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя. Заявление можно направить в электронном виде по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя либо в виде почтового отправления. Более подробную информацию о выплате субсидий можно получить на сайте Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в специальном сервисе «Получите субсидию на профилактические и дезинфекционные мероприятия». Дополнительную информацию о порядке получения субсидии можно получить по телефону Единого контакт - центра ФНС России 8-800-222-22-22.

ИСТОЧНИК KP.RU