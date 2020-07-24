Убийца матери из Краснослободского района Мордовии предстанет перед судом

24 Июль 2020 2020-07-24T10:36:46+03:00

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В Мордовии завершилось расследования в отношении 52-летнего жителя Краснослободска, убившего свою мать. Установлено, что ссора мужчина с 80-летней женщиной произошла в период с 9 по 13 мая. В пылу конфликта обвиняемый нанес пенсионерке несколько ударов разводным ключом и топором, а когда понял, что она скончалась, спрятал тело под листом металла и продолжил жить в ее доме. Тело пострадавшей было обнаружено 13 мая после обращения родственников женщины, обеспокоенных тем, что она длительное время не отвечает на телефонные звонки.

В ходе осмотра места происшествия, проведенного следователями и следователями-криминалистами СК, были обнаружены и изъяты орудия преступления, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU