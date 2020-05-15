2020-05-15T12:07:07+03:00
Происшествия

Житель Мордовии убил свою мать из-за упреков

По факту возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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13 мая в полицию Краснослободска поступила информация о том, что 80-летняя местная жительница не выходит на связь с родственниками. По адресу проживания женщины выехали сотрудники МВД. При проведении розыскных мероприятий удалось установить, что к пропаже пенсионерки имеет отношение ее 53-летний сын, нигде не работающий и злоупотребляющий алкоголем.

9 мая подозреваемый, разозленный упреками матери, избил ее гаечным ключом и нанес ей несколько ударов топором. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, он спрятал тело в огороде, закрыв его металлическим листом.

По факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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