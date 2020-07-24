Дети, которых снимали голыми с разрешения родителей, четыре года защищали своих мам от тюрьмы

24 Июль 2020 2020-07-24T08:19:54+03:00

Обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда изучила уголовное дело, слушавшееся в военном суде Архангельска в закрытом режиме, и убедилась: оно - о любви. Извращенной, дочерней и материнской

Изменить размер текста: A A

В Архангельске семь лет работала студия детского порно Paradise-birds, продававшая фото русских детей педофилам по всему миру. Мы публикуем самые целомудренные снимки, потому что распространять порнографию не имеем права по закону.

История тянулась без малого четыре года: вместе с организаторами порностудии были арестованы четыре мамы и бабушка малолетних актрис, и здесь возник затык. Потерпевшие дети и их оставшиеся на свободе отцы стали отказываться от показаний и жаловаться в центральные СМИ на «беспредел»: «Мама не виновата!»

В целях давления на суд 32 тома уголовного дела прислали и вашему въедливому корреспонденту...

История оказалась в стиле хард, но не только в смысле порно. Она - о детском тщеславном желании быть топ-моделью. О глупости родителей, не видевших вреда в фото без трусов. Ну и конечно, о наживе...

Подробнее - «Комсомольская правда» за 24 июля и на сайте газеты

ИСТОЧНИК KP.RU