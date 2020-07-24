2020-07-24T07:40:08+03:00
Общество

Аграрии Пензенской области вышли на уборку хлеба

В ходе рабочей поездки в Вадинском районе в четверг, 23 июля, Иван Белозерцев посетил АО «Импульс-Инвест»
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Предприятие молодое, в этом году отмечает 8-летие своей хозяйственной деятельности. Основной профиль - растениеводство. Выращивают озимую и яровую пшеницу, подсолнечник, кукурузу и горох.

В сельхозработах задействовано более 50-ти специалистов. Средняя заработная плата – 32 тыс. рублей. Площадь пашни АО «Импульс-Инвест»» составляет 22 тыс.га. В 2018 году введено в оборот 1,7 тыс. га, в 2019 году - 1,2 тыс. га, план на 2020 год - 850 га.

По итогам 2018 и 2019 годов сельхозпредприятие АО «Импульс-Инвест» получило урожайность зерновых и зернобобовых культур 34 и 42 ц/га соответственно. В этом году планируется достичь показателя свыше 60-ти ц/га. Уже есть договорённость с новым земетчинским элеватором о хранении выращенного зерна на данном объекте.

«Наши аграрии вышли на уборку урожая. Для комбайнёра - это всегда радость, - отметил глава областной исполнительной власти, общаясь с руководством и работниками сельхозпредприятия. - Техника у вас прекрасная, даёт возможность качественно обрабатывать землю, выращивать хороший урожай. Молодцы, спасибо вам большое за работу, надеюсь, и в этом году будут высокие показатели, что позволит вам войти в лидирующую группу аграриев региона».

ИСТОЧНИК KP.RU

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