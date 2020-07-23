ВТБ Капитал Инвестиции и Х5 Retail Group дали оценку перспективам продуктового ретейла в России

23 Июль 2020 2020-07-23T15:57:36+03:00

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ВТБ Капитал Инвестиции провели совместную онлайн-конференцию с Х5 Retail Group. Мероприятие стало четвертым в цикле диалогов с крупнейшими российскими эмитентами, организованных ВТБ. Обсуждались перспективы продуктового ретейла в России, планы компании по наращиванию доли на рынке и дивидендная политика.

В ходе конференции было отмечено, что рост продаж у компании после отмены ограничений, связанных с борьбой с COVID-19, продолжается. В июле сопоставимые продажи оказались выше, чем во втором квартале 2020 г.: +10% в Пятерочке (80% выручки группы). Компания ожидает увеличение рентабельности EBITDA во 2 кв 2020г. год к году несмотря на высокие показатели годом ранее и планирует нарастить свою долю на рынке: с 11,5% в 2019 г. до 20% в 2029 году.

Спрос на онлайн заказы, как большие через Перекресток.ру, так и экспресс-доставку из магазинов Пятёрочка и Перекрёсток во втором квартале 2020 г. был рекордным – вырос в 30 раз. На пике компания получала свыше 20 000 заказов ежедневно. Х5 продолжает активно развивать онлайн-торговлю и планирует сохранить позицию лидера в данном сегменте, которую она достигла по обороту в мае и удержала в июне.

Дивидендная политика компании принята в 2017 году: при соблюдении уровня отношения чистого долга компании к EBITDA ниже 2х (у Х5 все три года показатель находился около 1.7х), компания выплачивает акционерам не менее 25% чистой прибыли. Последние три года по факту выплаты были порядка 70-110% чистой прибыли, что позволяло акциям компании демонстрировать дивидендную доходность выше 5%.

«У Х5 существенная нераспределенная прибыль прошлых лет и ежегодная прибыль выше 30 млрд рублей, поэтому есть понимание, что дивиденды могут расти в абсолюте на ежегодной основе вместе с ростом нашего бизнеса. Менеджмент компании видит возможность увеличить дивидендные выплаты, начиная со следующего года, до 50% с уровня 30 млрд. руб. Предложение будет рассмотрено на наблюдательном совете во 2 половине 2020 года. Возможно сама дивидендная политика будет пересмотрена, т.к. на текущий момент она довольно консервативна», - отметили в ходе конференции представители Х5 Retail Group. Полный текст ответов доступен на странице Школы инвестора ВТБ.

ВТБ Капитал Инвестиции активно развивают онлайн-коммуникации с клиентами. В апреле были запущены еженедельные конференции в цифровом формате, в ходе которых любой желающий может задать вопрос о рынке ценных бумаг и получить ответ от команды аналитиков и экспертов ВТБ Капитал Инвестиции. В июне в дополнение к данному формату были запущены онлайн-диалоги с крупнейшими российскими эмитентами, в рамках которых вопросы можно адресовать напрямую представителям компаний. В мероприятиях ВТБ Капитал Инвестиции приняло участие уже более 40 тысяч человек. Сегодня пройдет онлайн-конференция, посвященная перспективам технологических компаний в РФ и США. В ближайший вторник состоится онлайн-диалог с представителями компании ПИК. В дальнейшем планируется проведение таких мероприятий совместно с М.Видео, ММК, Газпромом.

«Онлайн-диалог с эмитентом дает возможность российским инвесторам напрямую спросить компанию о планах и сделать выводы относительно перспективности инвестиций в ее бумаги. Мы видим, что такое общение вызывает серьезный интерес на рынке, поэтому будем активно развивать этот формат», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU