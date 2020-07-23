В Пензенской области разыскивают пропавшего без вести мужчину

23 Июль 2020 2020-07-23T15:17:52+03:00

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Управление уголовного розыска УМВД России по Пензенской области разыскивает без вести пропавшего Виктора Петровича Чепурнова 1963 года рождения, проживающего в селе Верхний Ломов.

Рано утром 20 июля он ушёл из дома, направившись в село Новый Шуструй Нижнеломовского района, и до настоящего времени его местонахождение установлено. Очевидцы видели мужчину в тот же день около семи утра на обочине автомобильной дороги «Нижний Ломов – Пачелма» в районе села Верхний Ломов.

Информацию о мужчине можно сообщить об этом по номеру «02» (со стационарного телефона) либо «102» (с мобильного телефона), или по телефону дежурной части МО МВД России «Нижнеломовский» 8-(84154)-4-49-20. Важны любые сведения, которые позволят установить местонахождение разыскиваемого.

Его приметы: на вид 60 лет, рост 170-175 см, худощавое телосложение, волосы на голове отсутствуют. Был одет в синюю женскую куртку (верхняя часть куртки – ярко-синяя, нижняя – темно-синяя), черные брюки, на ногах – черные сандалии, в руках – палочка для ходьба. Дезориентирован.

ИСТОЧНИК KP.RU