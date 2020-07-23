ВТБ в Пензе выдал бизнесу более 800 млн рублей под 2%

23 Июль 2020 2020-07-23T13:49:44+03:00

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В рамках новой государственной программы поддержки занятости банк ВТБ заключил с предприятиями Пензенской области кредитные соглашения под 2% на общую сумму 838 млн рублей. Всего в регионе финансовую поддержку по новой программе получили 303 предприятия. В их числе спортивно-оздоровительный комплекс «Чистые пруды», производитель комплексов инженерно-технических средств физической защиты ГК «ЦеСИС», торговая компания строительными материалами «Магазин строитель», производитель мебели ООО «МФР» и предприятия, входящие в группу пивоваренной компании «Визит».

Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки.

В соответствии с условиями новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов.

Денис Педай, управляющий ВТБ в Пензенской области, прокомментировал: «Актуальность новой госпрограммы была подтверждена в первые же дни её действия. На сегодняшний день к нам поступило более 350 заявок на сумму порядка 1 миллиарда рублей, а с 303 компаниями кредитные соглашения под 2% по новой госпрограмме уже заключены. Важнейшее условие получения финансирования под 2% - сохранение численности сотрудников предприятий - совпадает с первоочередными задачами бизнеса. Подавляющее большинство предприятий получают льготное финансирование именно на выплату заработной платы своим сотрудникам. И мы надеемся, что полученные займы помогут нашим клиентам без серьезного увеличения кредитной нагрузки сохранить свои коллективы и успешно продолжить свою работу».

Алексей Захаров, генеральный директор ООО «МФР» отметил: «Непрерывность производственных процессов и сохранение коллектива, численность которого на текущий момент составляет почти 250 человек, для нас сегодня первоочередные задачи. Оптимальные условия финансирования под 2% годовых, минимальный пакет документов, оперативное решение банка ВТБ по выдаче кредита позволили нашему предприятию обеспечить стабильную оплату труда сотрудникам и уже сейчас начать наращивать производство».

Обратиться за кредитом по новой программе можно в контакт-центр ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800) 200-77-99 или в отделения банка.

ИСТОЧНИК KP.RU