2020-07-23T10:21:50+03:00
Общество

На Соборной площади в Пензе воссоздадут церковь-усыпальницу

Ремонтно-реставрационные работы объекта «Евлампиевская церковь-усыпальница» предполагается завершить в августе 2021 года
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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В среду, 22 июля, Иван Белозерцев посетил Спасский собор во время объезда строительных площадок значимых для региона объектов.

«Восстановление главного пензенского храма идет к логическому завершению, проведены колоссальные работы, территория благоустроена, - отметил губернатор. - Строительство здесь церкви-усыпальницы завершит воссоздание исторического облика центра Пензы».

В 2019 году был подготовлен комплект документации на ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия регионального значения «Евлампиевская церковь-усыпальница» на Соборной площади для участия в федеральной целевой программе «Развитие культуры и туризма» («Историческая память»).

Проект «Историческая память» партии «Единая Россия» впервые реализуется на территории Пензенской области. Контракт на строительство усыпальницы, куда от Пензенской епархии будет перезахоронен прах четырех пензенских архиереев, заключен. Срок окончания работ - август 2021 года.

«Хотелось бы, чтобы эта работа была закончена как можно раньше, чтобы пензенцы и гости города могли любоваться завершенным архитектурным ансамблем», - добавил Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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