2020-07-23T10:12:05+03:00
Недвижимость

Изменения автобусных маршрутов в Саранске

Сегодня, 23 июля, до 20.00 в Саранске по улице Солнечной будет временно ограничено движение транспортных средств
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В связи с ремонтом автодороги, сегодня 23 июля до 20.00 будет временно ограничено движение и стоянка транспортных средств по ул. Солнечной - от Лямбирского шоссе до жилого дома № 5 по ул. Солнечной.

В период действия ограничения движения отправление автобусных маршрутов №34, №37, №39 и №66 с улицы Солнечной осуществляться не будет. Пунктом отправления указанных маршрутов будет являться остановка общественного транспорта «Кадастровая палата», расположенная по Лямбирскому шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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