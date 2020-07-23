Изменения автобусных маршрутов в Саранске

23 Июль 2020 2020-07-23T10:12:05+03:00

Сегодня, 23 июля, до 20.00 в Саранске по улице Солнечной будет временно ограничено движение транспортных средств

Изменить размер текста: A A

В связи с ремонтом автодороги, сегодня 23 июля до 20.00 будет временно ограничено движение и стоянка транспортных средств по ул. Солнечной - от Лямбирского шоссе до жилого дома № 5 по ул. Солнечной.

В период действия ограничения движения отправление автобусных маршрутов №34, №37, №39 и №66 с улицы Солнечной осуществляться не будет. Пунктом отправления указанных маршрутов будет являться остановка общественного транспорта «Кадастровая палата», расположенная по Лямбирскому шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU