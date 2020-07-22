Пензенские онкологи внедрили новую методику лечения рака молочной железы и меланомы кожи
Хирурги Пензенского областного онкологического диспансера впервые применили новую прорывную диагностическую методику для дальнейшего лечения рака молочной железы и меланомы кожи.
Одной из пациенток проведена биопсия сигнальных лимфатических узлов.
- Рак молочной железы все чаще диагностируется на ранних стадиях, когда опухоль еще не дала метастазы и не поразила лимфоузлы, - поясняет и.о. заместителя главного врача по диагностике и радиологии Пензенского областного онкологического диспансера Антон Столяров. - Для таких пациентов «классическое» удаление органа со всеми лимфатическими узлами совершенно не оправдано и является калечащей процедурой.
Ранее стандартной практикой считалось удаление всей ткани молочной железы, лимфоузлов и даже мышц. Благодаря современным достижениям хирургической онкологии в практику вошли операции, позволяющие не только сохранить молочную железу, но и лимфоузлы, и избежать калечащих осложнений в виде ограничения подвижности руки.
- Биопсия сигнальных лимфатических узлов – один из современных методов ранней диагностики метастазов, который помогает максимально точно оценить ситуацию с ранним метастазированием, и выбрать оптимальный вариант терапии, - говорит Антон Анатольевич.
Благодаря внедрению данной методики на базе Пензенского областного онкологического диспансера открыта возможность для развития новой высокотехнологичной медицинской помощи. Планируется, что в год будет проводиться порядка 300 органосохраняющих онкопластических операций.
ИСТОЧНИК KP.RU