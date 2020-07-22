Пензенские онкологи внедрили новую методику лечения рака молочной железы и меланомы кожи

22 Июль 2020 2020-07-22T13:58:51+03:00

В дальнейшем подобных операций планируется проводить до 300 в год

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Хирурги Пензенского областного онкологического диспансера впервые применили новую прорывную диагностическую методику для дальнейшего лечения рака молочной железы и меланомы кожи.

Одной из пациенток проведена биопсия сигнальных лимфатических узлов.

- Рак молочной железы все чаще диагностируется на ранних стадиях, когда опухоль еще не дала метастазы и не поразила лимфоузлы, - поясняет и.о. заместителя главного врача по диагностике и радиологии Пензенского областного онкологического диспансера Антон Столяров. - Для таких пациентов «классическое» удаление органа со всеми лимфатическими узлами совершенно не оправдано и является калечащей процедурой.

Ранее стандартной практикой считалось удаление всей ткани молочной железы, лимфоузлов и даже мышц. Благодаря современным достижениям хирургической онкологии в практику вошли операции, позволяющие не только сохранить молочную железу, но и лимфоузлы, и избежать калечащих осложнений в виде ограничения подвижности руки.

- Биопсия сигнальных лимфатических узлов – один из современных методов ранней диагностики метастазов, который помогает максимально точно оценить ситуацию с ранним метастазированием, и выбрать оптимальный вариант терапии, - говорит Антон Анатольевич.

Благодаря внедрению данной методики на базе Пензенского областного онкологического диспансера открыта возможность для развития новой высокотехнологичной медицинской помощи. Планируется, что в год будет проводиться порядка 300 органосохраняющих онкопластических операций.

ИСТОЧНИК KP.RU