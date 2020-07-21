2020-07-21T16:35:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Пензенская область переходит к третьему этапу снятия ограничений

Соответствующее постановление было подписано губернатором Иваном Белозерцевым сегодня
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Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Пензенской области возобновляют работу торгово-развлекательные центры и кинотеатры. Также разрешается проведение спортивных массовых мероприятий.

Въезд на территорию Пензенской области иностранных граждан из иных государств, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, возможен исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований на Covid-19, полученный не ранее чем за три дня до прибытия в Россию.

Таким образом, Пензенская область с 21 июля приступает к третьему этапу снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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