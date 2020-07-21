Пензенская область переходит к третьему этапу снятия ограничений

21 Июль 2020 2020-07-21T16:35:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пензенской области возобновляют работу торгово-развлекательные центры и кинотеатры. Также разрешается проведение спортивных массовых мероприятий.

Въезд на территорию Пензенской области иностранных граждан из иных государств, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, возможен исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований на Covid-19, полученный не ранее чем за три дня до прибытия в Россию.

Таким образом, Пензенская область с 21 июля приступает к третьему этапу снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU