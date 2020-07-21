Воспользовался телефоном женщины, которая пришла в гости к бабушке

21 Июль 2020 2020-07-21T09:03:06+03:00

В Пензенской области расследуется уголовное дело по факту кражи денежных средств с банковского счета

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Днем 1 июля в доме на улице Станционной станции Студенец Каменского района 17-летний юноша воспользовался мобильным телефоном женщины, которая пришла в гости к его бабушке. Через «Мобильный банк» с расчетного счета женщины он перевел денежные средства в счет пополнения баланса своего телефона, а также телефонов брата и знакомой на общую сумму 1 500 рублей.

На следующий день женщина обнаружила недостачу денежных средств на своем расчетном счете. Каменским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту совершения кражи несовершеннолетним денежных средств с банковского счета.

Подросток признался в совершении преступления. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU