МВД Мордовии просит граждан не оставлять велосипеды без присмотра [ВИДЕО]

19 Июль 2020 2020-07-19T14:28:23+03:00

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МВД Мордовии напоминает: чтобы не стать жертвой преступления соблюдайте простые правила. Не оставляйте велосипед в подъездах, около домов, даже если у вас есть специальное запирающее устройство, забирайте транспортное средство домой. Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям. Относитесь бережно к своему имуществу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/791343" frameborder="0"></iframe> Не оставляйте без присмотра велосипеды.

ИСТОЧНИК KP.RU