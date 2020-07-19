2020-07-19T14:28:23+03:00
Происшествия

МВД Мордовии просит граждан не оставлять велосипеды без присмотра [ВИДЕО]

С приходом теплого времени года число краж двухколесного транспорта всегда возрастает
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МВД Мордовии напоминает: чтобы не стать жертвой преступления соблюдайте простые правила. Не оставляйте велосипед в подъездах, около домов, даже если у вас есть специальное запирающее устройство, забирайте транспортное средство домой. Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям. Относитесь бережно к своему имуществу.

Не оставляйте без присмотра велосипеды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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