МВД Мордовии просит граждан не оставлять велосипеды без присмотра [ВИДЕО]
С приходом теплого времени года число краж двухколесного транспорта всегда возрастает
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МВД Мордовии напоминает: чтобы не стать жертвой преступления соблюдайте простые правила. Не оставляйте велосипед в подъездах, около домов, даже если у вас есть специальное запирающее устройство, забирайте транспортное средство домой. Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям. Относитесь бережно к своему имуществу.
Не оставляйте без присмотра велосипеды.
ИСТОЧНИК KP.RU