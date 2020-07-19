Здоровья и долгих лет жизни

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

Свой боевой путь Любовь Андрияновна Доронина начала в 1942 году восемнадцатилетней медсестрой в медсанбате № 217 156 стрелковой дивизии. Освобождала Тулу, города Прибалтики, Белоруссии. Закончила войну в Германии в 1945 году. Среди наград Любови Андриановны ордена Красной звезды, Отечественной войны II степени.

С днем рождения ветерана в минувшую пятницу поздравил заместитель главы администрации Ленинского района Пензы Александр Максимов. Он пожелал Любови Андрияновне здоровья, благополучия, долгих лет жизни и вручил подарок и поздравление Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Для ветерана Великой Отечественной в этот день выступили лучшие солисты Центра хоровой и вокальной культуры, прозвучали слова поздравлений от родных и близких.