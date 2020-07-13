Руководитель пензенского СУ СК снова ответит на вопросы пользователей «Вконтакте»
Завтра руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области Дмитрий Матушкин проведет прием обращений граждан в социальной сети «ВКонтакте».
Вопросы можно будет задать с 14 до 16 часов в официальной группе ведомства в социальной сети «ВКонтакте» в разделе «Сообщения». При этом гражданину необходимо сообщить суть обращения, свои персональные данные (фамилию, имя, отчество), почтовый адрес или адрес электронной почты.
В течение дня обратившиеся смогут получить ответ от руководителя следственного управления в социальной сети. Если для ответа на обращение возникнет необходимость в изучении дополнительных материалов или проверке изложенных заявителем доводов, на что потребуется время, ответ будет направлен гражданину по почтовому адресу или адресу электронной почты в соответствии с требованиями действующего законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU