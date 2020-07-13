Пензенский ученый получит грант на развитие своего проекта

13 Июль 2020 2020-07-13T17:18:58+03:00

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Пензенский ученый получил грант на исследование «Проактивный подход к мониторингу событий в сложных распределенных системах интеллектуального города с использованием технологий больших данных и предиктивной аналитики». Теперь он имеет право получать до пяти миллионов рублей ежегодно в течение трех лет с возможностью продления на конкурсной основе до пяти лет.

Проект позволит создать интеллектуальную систему нового типа, которая поможет предотвратить экстренные и аварийные ситуации на дорогах, дав возможность оценить факторы влияния на риск появления аварийных ситуаций. При этом анализ данных будет вестись с использованием технологий искусственного интеллекта.

СПРАВКА

В конкурсе Российского научного фонда по мероприятиям «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» Президентской программы исследовательских проектов приняли участие более 1,5 тысяч заявок со всей страны. Поддержку экспертного совета нашли 220 проектов. Программа была разработана Фондом в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина, ее основные задачи — поддержать долгосрочные проекты ведущих ученых и создать карьерные траектории для перспективных молодых исследователей.

ИСТОЧНИК KP.RU