Реконструкция коллектора, модернизация уличного освещения в Саранске

13 Июль 2020 2020-07-13T07:38:45+03:00

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В частности, представителями РСС были предложены для реализации на территории Мордовии проекты модернизации системы наружного освещения городского округа Саранск, реконструкции канализационных сетей в юго-западной части города, в частности речь шла о ремонте коллектора по ул. Фурманова, а также организации сборочного производства энергосберегающих индукционных плит на базе ТОСЭР «Рузаевка».

Владимир Волков отметил, что все перечисленные проекты чрезвычайно важны для республики, так как затрагивают интересы большого количества жителей. Особенно это касается реконструкции коллектора по ул. Фурманова.

«Это проблема, из-за которой люди испытывают крайние неудобства уже не первый год. Частые аварии на этом участке водопровода не дают нормально отремонтировать дорожное полотно над ним. Правительству и администрации Саранска поручаю обеспечить оперативное взаимодействие для реализации всех процедур и скорейшего начала работ по реконструкции коллектора. К осени дорога на Фурманова должна быть отремонтирована», - заявил Глава республики.

Также важным для развития городского благоустройства может стать проект по модернизации системы уличного освещения в Саранске. Тем более, что им предусматривается использование светотехнических приборов и кабельной продукции, выпускаемых в республике, а также внедрение энергоэффективных технологий. Председатель комитета РСС по финансово-инвестиционной деятельности Руслан Шатохин обозначил цели проекта: «Задача стоит сделать Саранск более ярким, более светлым, внедрить современную систему автоматизации, получить существенную экономию мощностей и финансовых ресурсов».

В части реализации на базе ТОСЭР «Рузаевка» сборочного производства энергосберегающих индукционных плит было отмечено, что этот проект значим для развития территории опережающего развития и создания новых рабочих мест для жителей Рузаевского района.

Во встрече приняли участие - Председатель Правительства Республики Мордовия Владимир Сушков, глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

ИСТОЧНИК KP.RU