В Пензенской области с начала жары ликвидировали более 20 лесных пожаров

12 Июль 2020 2020-07-12T20:58:22+03:00

От огня пострадали более ста гектаров

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Ежедневно по поручению Министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина на территории Пензенской области проводится патрулирование на предмет выявления пожаров.

По информации региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Пензенской области, на этой неделе был обнаружен и ликвидирован пожар на территории Большевьясского и Никольского лесничеств общей площадью 7,49 га. В тушении принимали участие сотрудники Лесопожарного центра и лесничеств.

Минлесхоз Пензенской области обращается ко всем жителям области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по Единому бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны»: 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8(8412)-628-450.

Всего по состоянию на 10 июля 2020 года было ликвидировано 28 лесных пожаров, площадь пройденная огнем составила 103,3 га.

ИСТОЧНИК KP.RU