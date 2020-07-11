2020-07-11T12:41:54+03:00
Происшествия

Разыскивается обвиняемый в изнасиловании

По данным правоохранительных органов, мужчина может скрываться на территории Пензенской области
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Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
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Региональное управление МВД разыскивает 31-летнего Сасуна Саргси Симоняна, уроженца города Иджеван республики Армения. Он обвиняется в совершении тяжких преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 131 («Изнасилование») и частью 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Данный гражданин объявлен в федеральный розыск.

Приметы разыскиваемого: на вид 30-35 лет, рост 185-190 см, худощавое телосложение. Может представляться именем «Саша».

По оперативной информации, разыскиваемый может скрываться на территории Пензенской и Ростовской областей, Краснодарского края и республики Крым и проживать на съёмных квартирах либо в гостевых домах.

Если у вас есть информация о возможном местонахождении разыскиваемого, сообщите её по телефонам в Пензе: 8-(8412)-599-641, 8-999-110-98-79, по номеру 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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