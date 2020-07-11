2020-07-11T12:42:35+03:00
Происшествия

В Мордовии по факту гибели шестилетнего мальчика возбудили уголовное дело

Ребенок утонул в карьере 9 июля
Анна ЧЕРНАЯ
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Ардатовский межрайонный следственный отдел СУ СК по РМ возбудил уголовные дела по факту гибели в водоеме шестилетнего мальчика. По данным следствия, ребенок пошел купаться вместе с 13-летней сестрой, оказался на глубине и утонул.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы трагедии. В ходе следствия будут выявлены причины и условия, способствовавшие гибели ребенка. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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