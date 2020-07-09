В Ардатовском районе Мордовии утонул шестилетний мальчик

9 Июль 2020 2020-07-09T19:42:34+03:00

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Сегодня в окрестностях поселка Октябрьский Ардатовского района Мордовии погиб мальчик 2014 года рождения.

Ребенок и его 13-летняя сестра пошли купаться в карьере. По какой-то причине мальчик ушел с мелководья на глубину и начал захлебываться. Девочка попыталась спасти брата, но не смогла, поэтому начала звать на помощь.

Мальчика достали люди, бывшие на берегу. До приезда медиков ребенка пытались реанимировать, но безуспешно. Тело погибшего было передано сотрудникам правоохранительных органов. СУ СК по РМ организовало проверку по факту.

ИСТОЧНИК KP.RU