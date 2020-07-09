2020-07-09T19:42:34+03:00
Происшествия

В Ардатовском районе Мордовии утонул шестилетний мальчик

Ребенок пошел купаться вместе со старшей сестрой
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня в окрестностях поселка Октябрьский Ардатовского района Мордовии погиб мальчик 2014 года рождения.

Ребенок и его 13-летняя сестра пошли купаться в карьере. По какой-то причине мальчик ушел с мелководья на глубину и начал захлебываться. Девочка попыталась спасти брата, но не смогла, поэтому начала звать на помощь.

Мальчика достали люди, бывшие на берегу. До приезда медиков ребенка пытались реанимировать, но безуспешно. Тело погибшего было передано сотрудникам правоохранительных органов. СУ СК по РМ организовало проверку по факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ардатовском районе Мордовии утонул шестилетний мальчик
В Пензе раскрыли кражу детской коляски из подъезда
Пензенцы увидят короткометражки, снятые для детского альманаха
В Пензе продолжается мониторинг торговых объектов
На двух объектах в Мордовии досрочно завершился дорожный ремонт
В Саранске до 13 июля ограничат движение и стоянку на участке улицы Гожувской
В ДТП под Саранском пострадал 24-летний водитель
В лесах Пензенской области усилили контроль за соблюдением правил пожарной безопасности
В Пензенской области выбрали лучшего штукатура-маляра
Андрей Лузгин провел встречу с грантополучателями
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза
Пожар на улице Попова в Пензе унес три жизни
В Саранске дан старт фонтанному сезону
В Пензе проверили зоны отдыха у реки
В ходе конфликта женщина нанесла мужу удар ножом в живот
Житель Колышлейского района угнал мотоцикл, а после вернул его хозяину с извинениями
В пензенской мэрии обсудили благоустройство города
На одном из саранских предприятий загорелась электроподстанция
В Пензе открыли памятник Петру и Февронии Муромским
Больницы Мордовии возвращаются к работе в плановом режиме
Главный детский кардиолог-ревматолог Пензенской области ответит на вопросы граждан
ВТБ одобрил сделки проектного финансирования жилья с эскроу на более чем 400 млрд рублей
Иван Белозерцев подал документы для участия в выборах губернатора Пензенской области
В пензенском центре крови появилось новое оборудование
Где можно купаться в Пензе
В Пензе ветерана Великой Отечественной войны поздравили с днем рождения
Пензенская «Лагуна-УОР» вернулась к тренировкам