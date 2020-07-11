Пензенский минздрав напоминает о важности вакцинации против энцефалита

11 Июль 2020 2020-07-11T12:21:51+03:00

Прививку стоит сделать всем гражданам, проживающим на территориях, где распространены клещи, или приезжающим в эти районы

Изменить размер текста: A A

Из-за высокой сезонной активности клещей тем, кто выезжает за пределы Пензенской области, рекомендуется прививаться. Клещи могут быть переносчиками различных инфекционных заболеваний. Обязательно вакцинироваться должны лица, проживающие на эндемичных территориях, и лица, прибывшие на эти территории.

Для формирования иммунитета обычно достаточно двух прививок с интервалом в 3-4 недели, но при необходимости этот интервал может быть сокращен до двух недель. После первичного курса из двух прививок иммунитет сохраняется в течение одного года. Для выработки полноценного и длительного (не менее трех лет) иммунитета необходимо сделать третью прививку через 9-12 месяцев. Прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо закончить за две недели до выезда на неблагополучную территорию.

В нашем регионе прививка является платной услугой, так как Пензенская область не относится к числу неблагополучных регионов по заболеваемости клещевому вирусному энцефалиту.

Напомним, что с начала сезона активности клещей в Пензенской области от их укусов пострадали уже более 400 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU