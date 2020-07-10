В Пензенской области от укусов клещей пострадали уже 447 детей
Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Пензенской области
Фото: Мария ЛЕНЦ
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С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения Пензенской области обратились 1297 пострадавших от нападения клещей (из них 447 – дети до 14 лет). На зараженность возбудителями боррелиоза лабораторно были исследованы 1211 клещей, зараженными оказались 211.
За январь-май в регионе были диагностированы 18 случаев заболевания боррелиозом у жителей Колышлейского, Пачелмского, Шемышейского районов и Пензы.
ИСТОЧНИК KP.RU