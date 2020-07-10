Одно из лучших медицинских учреждений региона

10 Июль 2020 2020-07-10T07:58:52+03:00

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил Пензенскую областную офтальмологическую больницу в четверг, 9 июля. Здесь завершается капитальный ремонт главного корпуса стационара, сдать в эксплуатацию который планируется в сентябре 2020 года.

В 2019 году в рамках региональной программы на капитальный ремонт объекта было выделено более 160 миллионов рублей. Отремонтирована кровля, утеплен фасад, проведены замена инженерных коммуникаций и внутренняя отделка здания, заменены оконные и дверные блоки.

Параллельно ведется благоустройство территории. Проложена пешеходная дорожка. По поручению губернатора оборудованы парковочные места. Одна автомобильная стоянка предназначена для инвалидов, вторая – для машин персонала и транспорта, который доставил пациентов в стационар.

«Большинство наших подопечных – люди пожилые, слабовидящие, они нуждаются в посторонней помощи. Мы обустраиваем территорию так, чтобы им было удобнее, чтобы повышалась доступность среды», - рассказал губернатору главный врач Пензенской областной офтальмологической больницы Рашид Галеев.

Иван Белозерцев пообщался с пациентами, которые уже успели оценить, как поменялись условия в областной офтальмологической больнице. Корпус поликлиники был отремонтирован в начале 2019 года.

«Мне нравится то, что я здесь увидел, - резюмировал Иван Белозерцев. - Доделывайте ремонт, пациентов стационара тоже нужно размещать в хороших условиях. Высокий уровень комфорта, самые современные технологии лечения, профессионализм врачей – все это делает Пензенскую областную офтальмологическую больницу одним из лучших медицинских учреждений региона».

ИСТОЧНИК KP.RU