Красноармеец Рубцов погиб под Смоленском в феврале 1942 года

6 Июль 2020 2020-07-06T09:18:03+03:00

Он был призван в ряды Красной Армии Чембарским РВК Пензенской области 13 июня 1941 года

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27 апреля 2020 года близ д. Вишняки. Глинковского района Смоленской области поисковым отрядом «Гвардия» (г. Смоленск) были найдены останки уроженца Пензенской области. Установить личность бойца удалось по медальону.

Торжественная церемония перезахоронения останков красноармейца, Александра Ивановича Рубцова, погибшего в Смоленской области в феврале в 1942 года, состоялась 3 июля на сельском кладбище в с. Куликовка Тамалинского района Пензенской области.

В церемонии прощания приняли участие родственники бойца, представители исполнительной и муниципальной власти, представители военного комиссариата Пензенской области, председатели регионального отделения Поискового движения России и ветеранского движения Пензенской области.

- Мы обязаны свято чтить и бережно хранить память обо всех, кто воевал на фронтах той страшной войны, кто подарил нам Великую Победу, - отметил Василий Трохин, заместитель Председателя Правительства Пензенской области. - Низкий поклон всем поисковикам, которые помогают стереть в Книге памяти записи «без вести пропавший».

У гроба с останками погибшего был выставлен почетный караул. В ходе памятного мероприятия поисковики передали личные вещи Александра Рубцова его племяннице.

Справочно:

Александр Иванович родился в 1907 году в д. Наровчат Куликовского с/с Чембарского района Пензенской области (ныне д. Наровчат Волче-Вражского сельсовета Тамалинского района Пензенской области).

По информации из обобщенного банка данных «Мемориал» Министерства обороны Российской Федерации, Рубцов А.И. был призван в ряды Красной Армии Чембарским РВК 13 июня 1941 года. Пропал без вести в феврале 1942 года.

Пензенские поисковики отряда «Сапсан» нашли родственников бойца - племянников, которые проживают в с. Куликовка Тамалинского района Пензенской области. Они приняли решение о захоронении бойца на Родине.

ИСТОЧНИК KP.RU