Иван Белозерцев вручил ключи от квартир медикам

4 Июль 2020 2020-07-04T11:59:52+03:00

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Глава областной исполнительной власти подчеркнул важность работы представителей системы здравоохранения, особенно в период эпидемии.

«Медицинские работники – это герои сегодняшнего времени. Президент России не раз это отмечал», - констатировал Иван Белозерцев. - И я хочу сказать слова большой благодарности, выразить признательность нашим врачам, медицинским сёстрам, водителям скорой помощи - всем, кто работает в системе здравоохранения, спасает жизнь и здоровье людей», - добавил он.

Всего для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в Пензенской области было привлечено свыше 3-х тысяч врачей, сотрудников среднего и младшего звена.

Губернатором принято решение о выделении медикам 100 квартир. Десяти представителям лечебных учреждений города Пензы ключи от нового жилья вручены главой области лично на стадионе «Первомайский». Большинство из них работает в «красной зоне», спасая человеческие жизни, при этом ежедневно подвергая риску здоровье своё и своих близких.

ИСТОЧНИК KP.RU