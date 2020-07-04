2020-07-04T08:01:19+03:00
Общество

В Пензе сертифицирован отечественный генератор маневровых тепловозов

АО «Пензадизельмаш», входящий в состав АО «Трансмашхолдинг», получил сертификат на серийное производство генераторов тяговых постоянного тока ГПП-840
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Продукция создана на пензенском предприятии в рамках реализации программы импортозамещения, взамен импортировавшихся генераторов с Украины. Новинка является частью дизель-генераторной установки тепловоза и предназначена для питания тяговых электродвигателей. Изделие оборудовано токовой обмоткой для кратковременного использования, в качестве пускового электродвигателя с питанием от аккумуляторной батареи.

Сертификационные испытания подтвердили соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава». Документ действует на территории Евразийского экономического союза – России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении.

Серийное производство генераторов тяговых постоянного тока - это новое для Пензадизельмаша направление деятельности. В 2020 году на предприятии планируют изготовить установочную серию генераторов тяговых постоянного тока ГПП-840 в количестве 100 штук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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