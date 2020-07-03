2020-07-03T15:32:41+03:00
Общество

В налоговых органах Пензенской области возобновляется прием граждан

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УФНС России по Пензенской области информирует, что с 6 июля 2020 года в налоговых органах области возобновляется личный прием и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах по следующему графику:

понедельник, среда - 09.00-18.00;

вторник, четверг - 09.00-20.00;

пятница - 09.00-16.45;

суббота, воскресенье - выходные дни.

УФНС России по Пензенской области обращает внимание налогоплательщиков на необходимость при посещении налогового органа соблюдения правил ношения средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), предписанных рекомендациями Роспотребнадзора, постановлением Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» (с учетом дополнений и изменений) по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

О возобновлении приема налогоплательщиков в территориально-обособленных рабочих местах Межрайонных ИФНС России Пензенской области будет сообщено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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