2020-07-03T12:12:32+03:00
Экономика

«СтанкоМашСтрой» запускает совместную акцию с компанией «Лукойл»

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Компания «СтанкоМашСтрой» заключила два контракта на поставку токарных станков с ЧПУ серии СТ 16А25. Предприятия из Московской области и Нижнего Новгорода стали первыми участниками совместной акции компании с одним из ведущих производителей смазочных материалов ЛУКОЙЛ.

Остановив свой выбор на современном высокотехнологичном металлообрабатывающем оборудовании производства «СтанкоМашСтрой» предприятия получили приятный бонус - 18-ти литровую канистру современной смазочно-охлаждающей жидкости ЛУКОЙЛ ФРЕО ML 1005 PS для первоначальной заправки.

Станки уже отгружены потребителю и после проведения пуско-наладочных работ будут использоваться в промышленном производстве.

Успейте приобрести оборудование надежного производителя и получить подарок от компании ЛУКОЙЛ. Время действия акции ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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